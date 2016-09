Kirtagsfeuerwerk doch noch möglich

Die Posse um das Feuerwerk beim Rupertikirtag findet ein gutes Ende: Es kann am 25. September nun doch stattfinden. Wie die Stadt Salzburg mitteilt, habe ein Terminvorschlag des Flughafens das Spektakel in der Altstadt gerettet.

Für das Feuerwerk werde nun das Zeitfenster von 20.30 bis 21.15 Uhr genutzt, während auf dem Airport keine Starts und Landungen mehr angesetzt sind - wegen der normalen nächtlichen Sperre für Flüge.

„Der Flughafen hat nach der zunächst negativen Entscheidung des Verkehrsministeriums vorgeschlagen, während dieser dreiviertel Stunden ausnahmsweise die Betriebszeit ‚auszusetzen‘ und damit das Feuerwerk zu ermöglichen“, so ein Sprecher der Stadt Salzburg. Das Ministerium habe diesem Vorschlag bereits zugestimmt.

Feuerwerk hätte nur fünf Meter hoch sein dürfen

Das Verkehrsministerium hatte zunächst darauf hingewiesen, dass es seit 1. Oktober 2013 während der Betriebszeiten von Flughäfen ein generelles Verbot für Feuerwerke in der ausgewiesenen Sicherheitszone um Flughäfen gebe. Diese beginne im konkreten Fall in Salzburg ab einer Seehöhe von 475 Metern. Damit wäre vom Abschusspunkt am Mönchsberg nur eine Steighöhe der Raketen von fünf Metern möglich gewesen.

Gelächter, Empörung, Kritik

Ein reguläres Feuerwerk hätte es erst nach Betriebsschluss ab 23.00 Uhr geben können. Für den Veranstalter war das zu spät. Diese Details sorgten in den vergangenen Tagen in der Salzbuger Öffentlichkeit für viel Gelächter, aber auch für viel Empörung. Immerhin war das traditionelle Feuerwerk bisher schon oft durchgeführt worden. Nun scheint Angelegenheit doch noch zu einem guten Ende zu kommen.

„Zeitfenster“ rettet Feuerwerk

ORF-Redakteur Sanel Ruznic hat sich erkundigt, wie es mit dem Feuerwerk und dem Rupertikirtag nun weitergehen kann.

